Сьогодні світ відзначає День Землі .
Перша акція в рамках Дня Землі пройшла в 1990 році в США.
Щороку мешканці світу збираються, аби відзначити День Землі і таким чином вшанувати крихку природу планети, яка все більше страждає від людських дій. День Землі у 2020 році припадає на…
22/04/2020
Вывод ментора Дагласа Ричардсона о членстве Николаевского зоопарка в ЕАЗА
Мы на полшага к победе! Николаевский зоопарк уже сообщал ранее, что 15-19 декабря 2019 года в Николаевском зоопарке состоялся визит нашего ментора из ЕАЗА Дагласа Ричардсона (Шотландия). Цель визита был скрининг (проверка) выполнения Николаевским зоопарком тех задач, которые были поставлены перед ним…
07/04/2020
З 17 березня 2020 року Миколаївський зоопарк закрито у зв’язку з карантином згідно з Розпорядженням Міського голови О. Сєнкевича №65р від 16.03.2020р.Слідкуйте за нашими новинами.
16/03/2020
Колектив Миколаївського зоопарку щиро вітає Володимира Миколайовича з Днем народження!!! Бажаємо Вам міцного здоров'я, радості, творчих злетів, підкорення крутих вершин, незмінного успіху! Бажаємо надійних людей навколо, міцних нервів і умиротворених вихідних, незабутніх подорожей і справжнього сімейного щастя!
06/03/2020
«Благотворительная акция» по сбору элементов обогащения среды животных.
Игрушки не могут служить долго, животные их очень быстро ломают и деформируют, поэтому «благотворительная акция» по сбору элементов обогащения действует постоянно.
Обогащение среды животных зоопарка является неотъемлемой частью практики заботы о них. Обогащение обычно относится к предметам, которые мы предоставляем животным…
05/03/2020
Только нашими общими усилиями мы можем сохранить этот прекрасный и удивительный мир животных...