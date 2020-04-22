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День Землі
— День Землі    Сьогодні світ відзначає День Землі .    Перша акція в рамках Дня Землі пройшла в 1990 році в США.    Щороку мешканці світу збираються, аби відзначити День Землі і таким чином вшанувати крихку природу планети, яка все більше страждає від людських дій. День Землі у 2020 році припадає на… 22/04/2020
Мы на полшага к победе!
— Мы на полшага к победе! Вывод ментора Дагласа Ричардсона о членстве Николаевского зоопарка в ЕАЗА Мы на полшага к победе! Николаевский зоопарк уже сообщал ранее, что 15-19 декабря 2019 года в Николаевском зоопарке состоялся визит нашего ментора из ЕАЗА Дагласа Ричардсона (Шотландия). Цель визита был скрининг (проверка) выполнения Николаевским зоопарком тех задач, которые были поставлены перед ним… 07/04/2020
Карантин!!!
— Карантин!!! З 17 березня 2020 року Миколаївський зоопарк закрито у зв’язку з карантином згідно з Розпорядженням Міського голови О. Сєнкевича №65р від 16.03.2020р.Слідкуйте за нашими новинами.     16/03/2020
Привітання
— Привітання Колектив Миколаївського зоопарку щиро вітає Володимира Миколайовича з Днем народження!!! Бажаємо Вам міцного здоров'я, радості, творчих злетів, підкорення крутих вершин, незмінного успіху! Бажаємо надійних людей навколо, міцних нервів і умиротворених вихідних, незабутніх подорожей і справжнього сімейного щастя!   06/03/2020
Благотворительная акция
— Благотворительная акция «Благотворительная акция» по сбору элементов обогащения среды животных.   Игрушки не могут служить долго, животные их очень быстро ломают и деформируют, поэтому «благотворительная акция» по сбору элементов обогащения действует постоянно. Обогащение среды животных зоопарка является неотъемлемой частью практики заботы о них. Обогащение обычно относится к предметам, которые мы предоставляем животным… 05/03/2020
Только нашими общими усилиями мы можем сохранить этот прекрасный и удивительный мир животных...
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Положення про відвідування
— Положення про відвідування 17/10/2019
Афіша
— Афіша 01/08/2018
Список собак, с которыми вход в зоопарк запрещен.
— Список собак, с которыми вход в зоопарк запрещен.   25/07/2017