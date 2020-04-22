— День Землі Сьогодні світ відзначає День Землі . Перша акція в рамках Дня Землі пройшла в 1990 році в США. Щороку мешканці світу збираються, аби відзначити День Землі і таким чином вшанувати крихку природу планети, яка все більше страждає від людських дій. День Землі у 2020 році припадає на…

— Мы на полшага к победе! Вывод ментора Дагласа Ричардсона о членстве Николаевского зоопарка в ЕАЗА Мы на полшага к победе! Николаевский зоопарк уже сообщал ранее, что 15-19 декабря 2019 года в Николаевском зоопарке состоялся визит нашего ментора из ЕАЗА Дагласа Ричардсона (Шотландия). Цель визита был скрининг (проверка) выполнения Николаевским зоопарком тех задач, которые были поставлены перед ним…

— Карантин!!! З 17 березня 2020 року Миколаївський зоопарк закрито у зв’язку з карантином згідно з Розпорядженням Міського голови О. Сєнкевича №65р від 16.03.2020р.Слідкуйте за нашими новинами.

— Привітання Колектив Миколаївського зоопарку щиро вітає Володимира Миколайовича з Днем народження!!! Бажаємо Вам міцного здоров'я, радості, творчих злетів, підкорення крутих вершин, незмінного успіху! Бажаємо надійних людей навколо, міцних нервів і умиротворених вихідних, незабутніх подорожей і справжнього сімейного щастя!